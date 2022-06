La gymnastique en fête à Corcelles

On a couru, sauté ou encore slalomé dimanche à Corcelles. La fête cantonale adulte de gymnastique s’est déroulée dimanche sur le Littoral neuchâtelois. Mise sur pied par la société de gymnastique féminine de Corcelles-Cormondrèche après plusieurs années d’absence, la manifestation a réuni une cinquantaine de participants sous un soleil de plomb. Ces derniers étaient âgés de 20 à plus de 80 ans et font partie de sociétés neuchâteloises de gymnastique. RTN a profité de l’occasion pour se glisser dans une épreuve et en savoir plus sur cette fête cantonale adulte.