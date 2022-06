Neuchallenge démarre avec un record

Un record pour entamer le Neuchallenge. La première étape de ce défi sportif neuchâtelois a pris fin mercredi à La Brévine. Pendant plus d’un mois, les coureurs ont pu se mesurer sur les 5,6 kilomètres du trail pédestre alors que les cyclistes ont pu tester leur vélo sur une boucle de 21,4 kilomètres. La Chaux-de-Fonnière Romane Gauthier s’est d’ailleurs illustrée en établissant un nouveau record en course à pied. Elle a terminé la course en un peu plus de 25 minutes, soit 14 secondes de mieux que la marque établie par Nathalie Geiser en 2020.

Les organisateurs du Neuchallenge parlent de succès populaire pour désigner cette première étape du défi multisport. Au total, 319 participants ont sué à La Brévine. La deuxième étape, appelée défi de Clémensin, commence vendredi et se tiendra jusqu’au 20 juillet. Elle emmènera les coureurs sur un parcours inédit entre Villiers et la Métairie d’Aarberg. /dpi