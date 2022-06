« Je m’entraîne avec » un diététicien

C’est bien connu, la récupération fait aussi partie de l’entraînement. Cela comprend bien sûr le repos, mais également les soins et surtout l’alimentation. Cette dernière a une grande importance sur la performance sportive. Il ne faut pas la négliger et se préparer sur ce terrain-là aussi pour atteindre son objectif le jour-J. Les habitudes, notamment, aident le corps à s’adapter. Emilie Muhmenthaler est allée consulter Michaël Marquis, un jeune Jurassien qui est sur le point d’obtenir son bachelor en diététique à la Haute école de Santé de Genève. Il va l’aider sur le plan alimentaire pour améliorer ses performances et l’aider à réaliser ses ambitions.