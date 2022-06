24 heures nautiques : un week-end pour se souvenir

L’idée avait germé au début des années 70, sur le modèle des 24 heures du Mans. Des mordus de natation du Locle ont calqué cela pour les 50 mètres du bassin de la piscine du Communal. Les 24 heures nautiques étaient nées.

Aujourd’hui, il ne reste plus que les souvenirs, puisque l’épreuve n’existe plus. Et ce sont justement les souvenirs qui ont poussé certains anciens à se retrouver ce week-end pour marquer les 50 ans de la première édition.

Alors que les équipes provenaient de toute la Suisse à l’apogée de cette compétition, il n’y aura « que » des Loclois les 11 et 12 juin autour et dans le bassin. Raymond Schmidt, l’un des initiateurs de l’épreuve en 1972 et ses compères se sont attelés à contacter tous les participants de la Mère Commune. Cinquante-quatre seront présents dont l’aîné sera âgé de 75 ans. Les explications de Raymond Schmid :