Le freestyle s’invite à Serrières

Ça a glissé à Serrières ce week-end. Samedi et dimanche s’est déroulée la première édition du Slopestyle du lac. Organisée par l’association « Air4street », cette compétition est consacrée aux pratiques du BMX, du skateborard, du roller et de la trottinette freestyle. Le Slopestyle du lac vise à faire grandir la notoriété de ces disciplines auprès du public neuchâtelois. Il espère aussi être reconnu comme une manche officielle dans les disciplines citées plus haut. Pour cette première édition, le nombre d’inscrit est globalement satisfaisant, même si l’épreuve de BMX n’a pas pu se tenir, faute de monde.