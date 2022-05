De la lutte traditionnelle espagnole en démonstration

Si les lutteurs espagnols offrent une touche d’exotisme à la fête, d’autres animations seront, elles, bien plus traditionnelles et folkloriques : avec cor des Alpes, sonneurs de cloches et musique champêtre.

Chargé de cet événement, le Club des lutteurs des Montagnes neuchâteloises présentera également pour l’occasion une exposition pour marquer le 50e anniversaire de la Fête fédérale qui s’était tenue en 1972 à La Chaux-de-Fonds.