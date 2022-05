Christophe Nonorgue s’adjuge le record mondial de dénivelé

La libération après 22 heures

Malgré une petite tension au mollet vendredi matin, Christophe Nonorgue a réussi à améliorer l’ancien record de 1549 mètres. Le Neuchâtelois aura donc dû attendre la 22e heure de courses pour enfin dépasser la marque en ayant gravi 17'264 mètres. Il a ensuite tout donné pour porter son propre total le plus loin possible afin de conserver le plus longtemps possible son record.