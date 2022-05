« Je m’entraine avec » Intensity Workout

« Oh non, il y a la radio, on ne va pas pouvoir râler aujourd’hui ». La blague est lancée moins de cinq secondes après l’arrivée du micro lors de l’entrainement de course. Ce lundi soir, nous sommes douze à suivre un entrainement imaginé pour rappeler les bases de la course à pied ou pour ceux qui reprennent gentiment ce sport. A l’anneau d’athlétisme de Colombier, c’est Christian Theurillat qui mène le bal, entre rires, bonne humeur et… quelques plaintes quand même. L’entrainement commence avec 10 minutes de course au bord du lac de Neuchâtel et dans la forêt. Avant le retour au point de départ pour les choses sérieuses : l’école de course. Echelle, penalty box et autres sprints, notamment dans les gradins, nous attendent. Une heure d’entrainement plus tard, tout le groupe est à bout de souffle, mais avec le sourire.