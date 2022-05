Pascal Buchs s’impose en patron

Pascal Buchs irrésistible à La Chaux-de-Fonds. Le Neuchâtelois a distancé tous les favoris pour remporter en solitaire la 4e étape du BCN Tour 2022 mercredi soir. Le spécialiste de course d’orientation a avalé les 10 kilomètres et les 170 mètres de dénivelés du parcours en seulement 31’36’’. Il a devancé de 51 secondes le leader du classement général Julien Fleury. Gabriel Sintes, vainqueur de la deuxième étape, complète le podium à plus d’une minute de la tête.

Pour sa première course dans cette édition 2022, Pascal Buchs a fait parler sa préparation pour l'emporter.