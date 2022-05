Une équipe U19 de football américain voit le jour à Neuchâtel

Une fusion pour les jeunes. Les deux clubs de football américain du canton, les Knights de Neuchâtel et les Hornets de La Chaux-de-Fonds ont joint leurs forces pour former une seule et même équipe U19. Cela faisait plus de 6 ans qu’une formation de cette classe d’âge n’avait pas pris part au championnat de Suisse. Outre la volonté commune de développer ce sport dans le canton, le président des Hornets Sylvain Jeancler nous explique l’origine de cette alliance: