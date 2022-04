Julia Fatton remporte les 24 heures freelap

Julia Fatton remet le couvert. Un an après sa première victoire, la coureuse neuchâteloise a remporté dimanche la deuxième édition des 24 heures freelap qui s’est tenue ce week-end à Couvet. Le concept de la manifestation est simple : il faut effectuer le plus de kilomètres possibles en 24 heures chrono sur les 400 mètres de l’anneau d’athlétisme de l’EspaceVal. À ce petit jeu, Julia Fatton a mis tout le monde d’accord, malgré le temps maussade, en courant 227,490 kilomètres. Son mari Christian a terminé quatrième avec un peu plus de 175 bornes à son actif. À noter encore la sixième place du Colombinois Roland Barbezat avec un total de 160.2280 kilomètres. /dpi