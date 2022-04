L’EUROGYM 2022 aura bel et bien lieu

Neuchâtel accueillera la treizième édition de l’EUROGYM 2022. La confirmation a été donnée vendredi par le comité exécutif de l’European Gymnastics. Cet été entre le 7 et le 15 juillet, plus de 3'000 jeunes gymnastes entre 12 et 18 ans de toute l’Europe viendront dans la région pour suivre une semaine d’ateliers, de découvertes et de démonstrations publiques. Cet événement est le premier d’une telle envergure en Suisse. Selon le communiqué, c’est un soulagement pour les dirigeants : « On est vraiment très heureux de savoir que la manifestation pourra se dérouler comme prévu », se réjouit le président du Comité d’organisation local, Christian Blandenier. Le programme définitif de cet événement sortira ultérieurement. /mad-comm