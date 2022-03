Pauline Brunner s’illustre

Pauline Brunner a fait forte impression en terres vaudoises. La pensionnaire de la SECH La Chaux-de-Fonds a remporté ce week-end l’International Fencing Challenge de Lausanne lors des circuits européens U23 d’escrime. Derrière l’intouchable épéiste de la Métropole horlogère, la Vaudruzienne Vanie Gogniat (CEB Bienne) a pris la 30e place tandis que l’autre pensionnaire de la salle d’armes chaux-de-fonnière, Pauline Heubi s’est classée 40e.

Chez les hommes, les quatre épéistes du SEN Neuchâtel n’ont pas réussi à se mêler à la lutte pour les premiers rôles. Lazare Cavadini a pris la 25e place alors que Nicolas Riding s’est emparé du 77e rang. Bien plus loin, on retrouve Damien Wittwer (91e) et Milo Cavadini (102e). /dpi