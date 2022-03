Deux Vaudois remportent le « semi » du CEP

Pas de victoire neuchâteloise au « semi » du CEP. La course à pied populaire a eu lieu ce dimanche à Colombier. Près de 400 adeptes ont chaussé leurs baskets sur les deux tracés proposés de 21,1 et 10km. Sur le semi-marathon, c’est le Vaudois Florent Ferrara qui l’a emporté en 1h11’38’’ avec une minute d’avance sur le Bernois Demian Schaedler et deux minutes sur le Valaisan Thibaut Matti. Chez les dames, c’est également une Vaudoise qui s’est illustrée. Phoebe Tengdin a rallié l’arrivée en 1h24’47’’. Elle devance sa compatriote Céline Monnard de plus de deux minutes et la Jurassienne Klasina Brunott de quatre minutes.





Deux Neuchâtelois sur le podium des 10km

Sur l’autre distance proposée, c’est le Vaudois Julien Despreaux qui a remporté la course en 33’23’’. Le Colombinois Mirko Ratano termine en 33’50’’ et le Vaudoisd Bruno Albuquerque complète le podium avec un temps de 35’00’’. Du côté des dames, la Zurichoise Andrea Meier a remporté la compétition en 36’04’’. Elle compte plus de deux minutes d'avance sur la Neuchâteloise Nathalie Geiser et quatre minutes sur la Vaudoise Nelly Ardito. /mad