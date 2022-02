Ils sont venus à bout de la Transquadra

Au sein de la catégorie dans laquelle naviguaient les deux Neuchâtelois – à savoir la « Lorient double » - la victoire est revenue au bateau Foggy Dew des Français Noël Racine et Ludovic Sénéchal. Ces derniers ont terminé le périple en 14 jours, 5 minutes et 23 secondes.

Sur leur Marimar IV, Olivier Hausheer et Christian Zaugg ont mis 16 jours, 23 heures, 28 minutes et 15 secondes pour venir à bout de cette Transquadra.

La course se déroulait en deux étapes. À savoir un premier tracé entre Lorient et Madère et un deuxième parcours de l’île portugaise jusqu’en Martinique au Marin. /mne-jha