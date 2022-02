« Je m'entraîne avec » Léonie de Sloovere

L’agilité, la grâce, la force et la souplesse : voici en quelques mots les qualités à développer pour pratiquer le pole sport. Un ou une athlète s’accroche à une barre métallique -la pole- et effectue des figures aériennes, en mouvement ou figées.

Ce sport est devenu populaire dans les années nonante et des compétitions ont commencé à émerger dix ans plus tard. A l’Acropole Studio, à Delémont, Léonie De Sloovere enseigne la discipline. Cette vice-championne de Suisse de pole sport, sacrée en 2019 dans la catégorie Elite Senior Women, a donné un cours à notre journaliste Caroline Toussaint dans le cadre de notre chronique sportive :