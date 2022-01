Yann Moulinier aux portes du top 10

Yann Moulinier se rapproche du top 10. Au lendemain d'un décevant 24e rang en bobsleigh à deux, le Chaux-de-Fonnier a terminé au 11e rang de l’épreuve de Coupe d’Europe de bobsleigh à quatre à Innsbruck vendredi après-midi. Accompagné de Quentin Juillard, Mathieu Hersperger et Julien Matthys, le pilote helvétique a concédé 93 centièmes de retard au cumul des deux manches sur la piste autrichienne. Au total, 22 équipes ont pris le départ de cette course. La victoire est revenue à l’équipage allemand composé de Jonas Jannusch, Felix Dahms, Benedikt Hertel et Christian Roeder.

Yann Moulinier et ses coéquipiers auront une nouvelle chance de se rapprocher des premières places ce samedi avec une deuxième épreuve de Coupe d’Europe de bobsleigh à quatre, toujours à Innsbruck. /gjo