Une 13e édition réussie pour la Trotteuse-Tissot

Un bilan positif pour la course à pied de la Trotteuse-Tissot. Annulé l’an dernier en raison de la pandémie, l’événement a bel et bien eu lieu samedi à La Chaux-de-Fonds. Même si le record de 2019 avec 3000 participants n’a pas été battu, plus de 2000 adeptes ont tout de même pris part à la manifestation. La co-présidente de l’organisation Nelly Sébastien se montre satisfaite: