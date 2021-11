Brouette d'or pour le Neuchâtel Karaté-Do

De l’or à la pelle pour les membres du Neuchâtel Karaté-Do. Lucia Bortot (M21, moins de 55 kilos), Shania Bonny (M16, plus de 54 kilos) et Arben Pjetraj (moins de 74 kilos) ont tous décroché un titre national dans leur catégorie respective lors des championnats de Suisse qui se sont tenus samedi et dimanche à Sursee dans le canton de Lucerne.

En réalité, Arben Pjetraj a signé un doublé puisqu’il a été sacré aussi bien en moins de 21 ans qu’en élite.

Au total, les combattants du Neuchâtel Karaté-Do ont ainsi glané quatre médailles d’or, cinq d’argent et trois de bronze. /mne-comm