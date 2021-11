Yann Moulinier se reprend à Altenberg

Un nouveau top 10 pour Yann Moulinier. En Allemagne, le bobeur des Montagnes neuchâteloises s’est classé 8e de l’épreuve de Coupe d’Europe samedi à Altenberg. Avec ses coéquipiers Julien Matthys, Mathieu Hersperger et Quentin Juillard, ils ont bouclé les deux manches en 1’51’’23. Malgré ce top 10, le quatuor helvétique termine tout de même à 2’23 de la 1re place. La course a été remportée par les Allemands Richard Oelsner, Bastian Heber, Henrik Bosse et Georg Fleischhauer.

Ce résultat permet à Yann Moulinier de repartir de bon pied après sa 15e place réalisée vendredi lors de l’épreuve de bobsleigh à deux./mad