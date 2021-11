Yann Moulinier dans le vif du sujet

La saison de Yann Moulinier a démarré. Le pilote de bob chaux-de-fonnier et son équipage ont inscrit à leur programme de l'hiver toutes les étapes de la Coupe d’Europe. Yann Moulinier sera ainsi engagé vendredi en bob à deux et samedi en bob à quatre, lors des courses d’Altenberg en Allemagne. Mais avant cela, deux semaines plus tôt, il avait déjà pris part aux manches qui se sont tenues à Lillehammer. Pour la petite histoire, en Norvège, Yann Moulinier s’était classé 11e et 12e en bob à deux ainsi que 5e et 7e à quatre. Ces derniers résultats sont plutôt encourageants pour la suite de la saison et même de sa carrière. Yann Moulinier estime qu’il peut encore beaucoup progresser aux commandes du « grand » bob.