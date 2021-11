Belle performance pour Joanna Ryter. La triathlète neuchâteloise a terminé quatrième du classement féminin à l’Iron Man de Cozumel, au Mexique. Elle a accompli dimanche les 3,8 km de natation, 180 kilomètres à vélo et 42 kilomètres de course à pied en 8’42’’59. Elle termine 57e toutes catégories, parmi les près de 1'800 participants. Côté féminin, la course a été remportée par la Suédoise Sara Svensk. /jhi