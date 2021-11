Un succès pour la Verticale d’Hauterive

Au classement, Marianne Fatton a pris le 2e rang en 34’26’’ et Séverine Combremont termine 3e en 34’52’’. Chez les hommes, c’est Loïc Noël qui s’est emparé de la première place. Il devance Arthur Chuat et Gilles Bailly respectivement de 3’’ et 7’’.

A noter encore la victoire de la Vaudruzienne Laurence Yerly sur le grand parcours. Elle a terminé en 1h14’47’’. Elle devance Mélanie Delasoie de 3’23’’ et Karen Schultheiss de 4’34’’. Chez les hommes, c’est le Français Sylvain Monnier-Benoit qui l’a emporté en 1h03’’. /mad