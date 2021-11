Un deuxième top 10 en deux jours pour Yann Moulinier

Yann Moulinier fait preuve de constance à Lillehammer. Après sa 5e place samedi après-midi, le bobeur chaux-de-fonnier et ses trois coéquipiers Quentin Juillard, Julien Matthys et Mathieu Hersperger ont pris la 7e place de la seconde manche de Coupe d’Europe de bobsleigh à 4 disputé dans la station norvégienne. Dimanche matin, ils ont bouclé les deux manches en 1’44’’01. Le quatuor termine à 1’’11 des vainqueurs russes Alexey Stulnev, Vladislav Zharovtsev, Kirill Antukh et Dmitriy Zakhryapin. /mad