Yann Moulinier à l'aise en bobsleigh à quatre

Yann Moulinier signe son premier top 10 de la saison en bobsleigh à quatre sur le circuit de la Coupe d'Europe. Samedi après-midi, à Lillehammer en Norvège, le Chaux-de-Fonnier et ses trois coéquipiers Quentin Juillard, Julien Matthys et Mathieu Hersperger ont bouclé les deux manches en 1’43’’48. Le quatuor helvétique termine à 0’’91 des bobeurs russes Alexey Stulnev, Vladislav Zharovtsev, Dmitriy Zakhryapin et Kirill Antukh. Yann Moulinier et ses compères s’élanceront encore dimanche sur la piste norvégienne. /mad