Yann Moulinier à nouveau hors du top 10

Yann Moulinier devra encore patienter pour signer son premier top 10 de la saison. Après s’être classé 11e jeudi, le Chaux-de-Fonnier et son coéquipier jurassien Quentin Juillard ont pris la 12e place de l’épreuve de Coupe d’Europe de bobsleigh à deux vendredi. A Lillehammer en Norvège, ils ont bouclé les deux manches en 1’45’’74. Ils terminent à 1''60 des vainqueurs, les Allemands Richard Oelsner et Georg Fleischhauer. Le Chaux-de-Fonnier sera encore aligné samedi et dimanche lors des compétitions de bobsleigh à quatre. /mad