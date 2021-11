Une flamme olympique « particulière » à l’Université de Neuchâtel

La « flamme olympique » de la prochaine Universiade d’hiver a fait étape à Neuchâtel. Vendredi, dix étudiants de l’Université de Neuchâtel et de Fribourg ont relié Morat à l’institution neuchâteloise à la rame sur un canoë. Leur but : ramener une carafe d’eau en guise de « flamme olympique » et la mascotte officielle de la prochaine Universiade d’hiver qui se tiendra du 11 au 21 décembre à Lucerne. Le directeur du service des sports de l’Université de Neuchâtel, Bertrand Robert, revient sur l’importance de ce passage de relais :