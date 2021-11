Du lac à la montagne en droite ligne

Du lac à la montagne : c’est la devise de cette compétition de course à pied. Annulée l’an dernier, la Verticale d’Hauterive se tiendra dimanche 14 novembre. Le départ en sera donné à 10 heures du Port d’Hauterive, à 430 mètres d’altitude, et l’arrivée jugée à Chaumont à 1'089 mètres. Il s’agit donc d’engloutir le plus vite possible 3,8 kilomètres et 659 mètres de dénivelé. A noter que la course réserve une pente, à certains endroits, à 28,6 %. Et pour les plus mordus, l’organisation propose une version double, la Diagonale d’Hauterive, avec une seconde montée successive.

Détenteur du record du parcours en 26’46’’, le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury a d’ores et déjà annoncé sa participation. /comm-mne