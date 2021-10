Neuchallenge : final en apothéose à Chaumont

L'édition 2021 du Neuchallenge a pris fin dimanche avec une quatrième et dernière étape très courue : l’ascension de Chaumont. Celle-ci a attiré 330 sportifs à pied, vélo ou même en ski roues. La Fleurisane Mélanie Jeannerod et le Boudrysan Mikko Erni ont régné sans partage en signant, c'est une première, les meilleurs temps aussi bien en vélo qu'en course à pied ! Les fondeurs Clyde Engel (Saint-Blaise) et Wilma Lauenstein (Cormondrèche) s'imposent en ski-roues.

Le bilan de cette édition 2021 du Neuchallenge se situe à la hauteur des années précédentes. Quelque 794 courageux ont pris part à au moins un Défi et 89 aux quatre étapes. Au total, 1807 départs ont été comptabilisés, pour une distance totale de 14'908 kilomètres. Avec 494 personnes, le Défi de Champ-Monsieur a connu la meilleure affluence.

Le programme 2022 n’a pas encore été dévoilé. Mais il est en phase de finalisation. /mne

Classements généraux au cumul des 4 étapes :

Vélo : Jérémy Huguenin, Neuchâtel 1h08’49’’

Course à pied : Thomas Houle, Neuchâtel 2h12’27’’



Ski-roues : Yann Engel, Saint-Blaise 1h05’35’’

Vélo (dames) : Carole Perrot, Prêles 1h17’10’’

Course à pied (dames) : Natacha Erard, La Chaux-de-Fonds 2h42’54’’