Le BC La Chaux-de-Fonds mise sur la jeunesse

Des étrangers décisifs

Pour cette saison 2021-2022, le BC La Chaux-de-Fonds aura besoin que ses nouveaux étrangers entourent les plus jeunes éléments et soient capables d’être décisifs dans les moments importants. Ils sont trois à avoir posé leur baluchon dans la Métropole horlogère : le Tchèque Milan Ludik, l’Ukrainienne Anna Mikhalkova, qui avait déjà remporté le titre avec les Abeilles en 2018, et la Française Sharone Bauer qui est une spécialiste du double féminin et mixte.