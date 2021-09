BCN Tour Night Edition : près de 200 participants

Lisa Schubnell de La Chaux-de-Fonds et Archibald Soguel de Neuchâtel ont remporté la toute première BCN Tour Night Edition mercredi soir à La Chaux-de-Fonds, au départ du Stade de la Charrière. Cette course à pied nocturne à la lampe frontale a réuni près de 200 participants. Lisa Schubnell s’est imposée en 57’39’’ devant Isabelle Racine de Fleurier et Naïc Veya de La Chaux-de-Fonds. Archibald Soguel l’a emporté en 42’54’’, suivi de près par Julien Fleury de La Chaux-de-Fonds et Mickael Marti de Sonceboz. La compétition était précédée d’une course pour enfants BCN Kid’s Tour. /jhi