Les karatékas neuchâtelois s’illustrent à Berlin

De belles performances pour les karatékas neuchâtelois ce week-end. Plusieurs d’entre eux avaient fait le déplacement à Berlin pour la karaté Banzai-Cup.

Chez les dames, Amélie Voegelin et Florence Voegelin du Neuchâtel Karaté-Do ont pris la 1re et 2e place en catégorie séniors moins de 55kg. Dans la catégorie open, Amélie Voegelin se classe 3e. Chez les moins de 21 ans, moins de 55kg, Lucia Bortot termine au 2e rang, Florence Voegelin et Amélie Voegelin figurent à la 3e place. Leana Pirazzi, pensionnaire également du Neuchâtel Karaté-Do, est montée sur la plus haute marche du podium chez les moins de 18 ans, plus de 59kg.

Chez les hommes, Keanu Cattin, du Kidokan Karaté Club Le Locle, Chaux-de-Fonds, a pris la 2e place dans la catégorie seniors moins de 84kg. Noah Pisino, du Neuchâtel Karaté-Do, s’est adjugé le 3e rang dans la catégorie séniors open.

Enfin, au classement « team hommes », le Neuchâtel Karaté-Do a terminé à la 2e place. /comm-jpp