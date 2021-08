Tentative de record au triathlon de La Chaux-de-Fonds

Les athlètes pourront nager, pédaler et courir ce dimanche à La Chaux-de-Fonds. Après une annulation forcée l’an dernier en raison de la situation sanitaire, le triathlon de la Métropole horlogère a bel et bien lieu à la piscine des Mélèzes. Les organisateurs sont ravis et soulagés de pouvoir organiser cette 13e édition malgré les quelques contraintes sanitaires obligatoires. En raison de la situation instable, le comité a pris la décision de ne pas faire de changement majeur par rapport à 2019.