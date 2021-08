Un 100 m record pour Ajla Del Ponte à La Chaux-de-Fonds

Ajla Del Ponte a amélioré d'un centième son tout récent record de Suisse du 100 m en s'imposant en 10''90 au meeting Résisprint international de La Chaux-de-Fonds.

La Tessinoise a bénéficié de conditions idéales, avec l'altitude (1000 m) et un vent favorable de 1,8 m/s. La championne d'Europe en salle du 60 m et 5e de la finale olympique de Tokyo sur 100 m a raboté un centième au record qu'elle avait établi en demi-finale des JO. Ajla Del Ponte courra encore, notamment, à Athletissima à Lausanne le 26 août face aux quatre premières des Jeux et à Mujinga Kambundji (6e). /ATS