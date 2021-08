Ricardo Senos remporte le premier Ergüelathlon

Ricardo Senos s’offre l’Ergüelathlon. Le Loclois a remporté ce samedi à St-Imier la première édition du triathlon reconfiguré en duathlon en raison de la fermeture de la piscine de St-Imier. Pour cette seconde manche du Championnat jurassien de triathlon, Ricardo Senos a avalé les deux tracés de 3,7 km de course à pied et les 12,5 km de vélo en 1h02’39’’. Le podium est complété par l’Imérien Demian Schaedler qui termine au deuxième rang à 12 secondes après 1h02’51’’ d’efforts, et Lionel Cavalier de Saignelégier troisième en 1h05’11’’.

Carole Perrot termine en tête chez les dames. La citoyenne de Prêles a bouclé le duathlon en 1h16’02’’. La Neuchâteloise Natacha Erard termine deuxième, à six minutes de Carole Perrot. En troisième position, on retrouve Sandrine Desaules de Dombresson en 1h23’28’’. /nmy