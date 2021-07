Succès pour le triathlon jeunesse de Val-de-Ruz

Le triathlon à la fête à Engollon. Plus de 100 jeunes ont pris part à la 7e édition de la compétition populaire et jeunesse de Val-de-Ruz samedi. En raison de la situation sanitaire, les organisateurs de la manifestation ont dû se résoudre à annuler les courses destinées aux adultes cette année. L’occasion de braquer les projecteurs sur la jeunesse de la discipline.

Au total, sept catégories ont pris le départ de la course sur des distances variables en fonction de l’âge des participants. Pour les concurrents de 18 à 20 ans, les plus âgés à se présenter au départ, 200 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo et 3,7 kilomètres de course à pied étaient au programme. Et dans cette catégorie junior c’est Siméa Geiser (48’40’’) et Anthony Ribotel (37’34’’) qui ont décroché la victoire.

La prochaine édition de ce triathlon populaire et jeunesse de Val-de-Ruz aura lieu le 2 juillet 2022. / comm-gjo