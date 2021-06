Le Neuchallenge cartonne

La première étape du Neuchallenge 2021 s'est achevée mercredi à Champ Monsieur, au-dessus de Neuchâtel. Quelque 500 participants ont relevé ce défi en courant, en VTT ou même en combinant les deux disciplines sur une boucle vallonnée de 13 kilomètres. Champ Monsieur enregistre la deuxième meilleure fréquentation de l'histoire du Neuchallenge. Le record avait été établi en 2020 à La Brévine avec 588 inscrits.

Nouveauté 2021, le parcours vélo était destiné aux seuls VTT et gravels (vélos de type cyclocross) : un test concluant qui a réuni plus de 200 cyclistes. Jérémy Huguenin de Neuchâtel a gagné chez les hommes en 24’14’’. Succès de Carole Perrot de Prêles chez les dames (27’04’’). Boris Jaquet de Neuchâtel s’impose en course à pied dans le temps de 47’03’’. Quant à Nathalie Geiser, de Neuchâtel, elle gagne chez les dames en 53’57’’.

Prochaine étape aux Eplatures

Après le parcours relativement roulant de Champ Monsieur, la donne va radicalement changer - à partir du 11 juin et jusqu'au 21 juillet - entre l'aéroport des Eplatures (alt. 1'014m) et le plateau du Maillard (1'242m). Longue d'à peine 3 kilomètres et accusant une pente moyenne de 7,2%, la deuxième étape du Neuchallenge 2021 fait la part belle aux adeptes de montées courtes et raides. /comm-mne