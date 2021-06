Reprise avec succès pour Loanne Duvoisin

Loanne Duvoisin a enfin pu remettre un dossard. Et avec succès. La triathlète neuchâteloise – spécialiste de X’Terra – a pris part samedi à la première compétition du circuit européen de la saison au lac de Garde. La course comprenait 400 mètres de natation, 8 kilomètres de VTT et 3 kilomètres de course à pied. Loanne Duvoisin a aisément passé la phase qualificative avant d’être au coude à coude, en finale, avec l’Italienne Sandra Mairhofer. Les deux filles ont livré une belle bataille qui a tourné à l’avantage de la Neuchâteloise. /mne