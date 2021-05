L’escrime fait son show à Neuchâtel

Les fines lames de l’escrime suisse réunies à Neuchâtel. Les championnats nationaux d’épée par équipe des moins de 17 et des moins de 20 ans se déroulent samedi et dimanche à la Maladière et à la Riveraine. Annulée en 2020 en raison de la situation sanitaire, la compétition a pu être organisée cette année mais en respectant quelques contraintes, dont le huis clos. Malgré ces mesures, le tournoi fait le plein. Au total, 17 équipes féminines et 31 masculines se sont inscrites. Une satisfaction pour le président du comité d’organisation de ces championnats de Suisse, Bertrand Le Coultre :