L'avenir selon Moulinier

Yann Moulinier se focalise déjà sur sa prochaine saison de bob. Le pilote chaux-de-fonnier avait tiré un bilan satisfaisant de son hiver. Il figure au 8e rang du classement général final de la Coupe d’Europe. Il a accompli des progrès qui l’incitent à persévérer.

Après trois semaine de pause, Yann Moulinier a aussi entamé sa préparation estivale : celle-ci consiste principalement à des exercices de course sur l'anneau d'athlétisme de Colombier et de la musculation. Dans un second temps, il entraînera la poussée du bob avec ses coéquipiers dans une halle réfrigérée.

Mais le nerf de la guerre à l’entre-saison, c’est de réunir le budget nécessaire pour assurer la pérennité de son team. Yann Moulinier évoque un montant de l'ordre de 250'000 francs..