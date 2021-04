Pascal Buchs ne courra pas sur ses terres

Ces championnats d’Europe de course d’orientation comprendront trois épreuves, le relais, le sprint et le KO sprint. Ils réuniront quelque 250 athlètes en provenance d’une vingtaine de nations. Cet événement va s'étaler sur trois sites de course différents : la place des Halles et l’esplanade de La Maladière à Neuchâtel ainsi qu’à Saint-Blaise à proximité du lac. Il réunira réellement le gratin des orienteurs de la planète, puisqu’il fera également office de première manche de la Coupe du monde.

L’organisation est assurée par Swiss Orienteering en collaboration avec l’ANCO, l’Association neuchâteloise de course d’orientation : une manifestation qui devrait générer durant la semaine du 10 au 16 mai environ 3'000 nuitées supplémentaires dans la région. /mne