Plein de nouveautés pour le Neuchallenge

La septième saison du Neuchallenge est lancée. Elle débutera vendredi et comprendra un lot de nouveautés. Trois des quatre étapes sont inédites, deux se tiendront en boucle. Un Défi est également pour la première fois destiné aux « vélos des champs », VTT ou Gravel Bikes. Deux étapes sont également ouvertes aux duathlètes puisqu’il sera possible de combiner course à pied et cyclisme.

Les quatre Défis

Les différents défis sont les suivants : Champ Monsieur, 30 avril – 9 juin, parcours en boucle. Les Eplatures - Le Maillard, 11 juin – 21 juillet. Martel Dernier, 23 juillet – 1er septembre, trois parcours en boucle. Pierre-à-Bot – Chaumont, 3 septembre – 17 octobre.

Depuis 2015, 3'000 personnes ont pris part à au moins un des 14 défis organisés. Ce qui représente au total 10'600 départs et 63'452 kilomètres parcourus soit un peu plus d'une fois et demi le tour de la terre.

Une formule en développement

Neuchallenge a inspiré bon nombre d'organisateurs de courses qui proposent désormais depuis le début de la crise sanitaire des challenges sportifs similaires dans d'autres régions du pays ainsi qu'en France voisine. Le principe de ces défis est simple : les sportifs (vélo, course à pied, ski-roues) se chronomètrent soi-même, en timbrant leur ticket de participation à une borne situé au départ et l’arrivée du parcours. Les classements sont à retrouver sur le site de Neuchallenge. /mne-comm