Le BCN Tour Challenge revient

Il n’y aura pas de BCN Tour, mais de nouveau un BCN Tour Challenge en 2021. Les organisateurs ont annoncé jeudi matin que pour la deuxième année consécutive la course populaire neuchâteloise devait être adaptée en raison de la crise sanitaire. Tout comme au printemps passé, les participants devront donc se chronométrer eux-mêmes sur des parcours tracés par l’organisation avant d’enregistrer leur résultat en ligne.

Toutefois, il y a eu du changement pour cette édition. Les étapes ne seront plus disponibles pendant trois mois comme l’année passée. En effet, Sport Plus – qui organise l’événement – a remarqué que les coureurs attendaient la dernière minute pour réaliser leurs chronos. Décision a donc été prise de rendre chaque étape disponible pendant seulement trois semaines entre le 19 mai et le 11 août. « Cela devrait favoriser le dynamisme » selon Christophe Otz, patron de l’événement. En outre, deux tracés – un court et un long – seront disponibles pour permettre aux sportifs moins en forme de pouvoir tout de même participer.