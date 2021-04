La 15e édition du Raid NeuchAventure se fait toujours désirer. Reportée en 2020 pour cause de coronavirus, elle n'aura non plus pas lieu comme habituellement en juin. Cette compétition multisports, qui avait connu sa dernière édition en 2019 aux Brenets, est reportée au 25 septembre à Dombresson, selon une annonce du comité parue jeudi.

Les activités prévues sur les trois parcours, découverte, sportif et expert, sont pour l'heure tenues secrètes. /comm-lre