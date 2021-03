Dernière ligne droite pour Sabrina Jaquet

Sabrina Jaquet vit pleinement ses dernières compétitions au niveau mondial. La badiste chaux-de-fonnière de 33 ans rangera ses raquettes et ses volants au terme de cette saison. En raison de la crise sanitaire, elle doit cependant s’adapter et respecter les règles en vigueur. Malgré tout, certains tournois ont pu reprendre et elle a eu l’occasion de renouer avec la compétition mondiale en participant à deux tournois en Thaïlande ainsi qu’au Swiss Open de Bâle la semaine passée. Malgré une défaite au premier tour, la joueuse du BC La Chaux-de-Fonds reste optimiste et garde la motivation.