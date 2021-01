Yann Moulinier à l'assaut du bob à quatre

En Coupe d’Europe de bobsleigh à quatre, à Altenberg, Yann Moulinier a terminé au 9e rang de la compétition ce samedi. Aux côtés de ses coéquipiers Quentin Juillard, Julien Matthys et Mathieu Hersperger, le Chaux-de-Fonnier a terminé à 2 secondes et 60 centièmes des leaders canadiens. Pour leur première course de la saison dans cette discipline, les quatre bobeurs suisses accusaient 1 seconde et 30 centièmes de retard après la première manche. Un retard qu’ils n’ont pas réussi à combler lors de seconde manche. /mda