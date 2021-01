Un défi relevé avec entrain

Le Défi de La Neuveville s'est achevé ce week-end sur un bilan plus que satisfaisant. Pas moins de 715 sportives et sportifs ont pris part à cette alternative à la Course des Pavés en parcourant à leur rythme la boucle de 8,4 kilomètres proposée par les organisateurs, selon un communiqué diffusé dimanche. L'idée de ces derniers était de proposer un événement sportif gratuit et Covid-compatible. Ainsi, les participants ont eu l'occasion de réaliser le parcours à n'importe quel moment, en enregistrant leur passage à l'aide de bornes disposées sur l'itinéraire. Au total, ce sont 1'400 cartes de participation qui ont été utilisées.





Moins d'une demi-heure



Le Défi a permis aux meilleurs coureurs régionaux d'avoir un indice sur leur état de forme. Les novices ont pu quant à eux profiter d'une source de motivation et évaluer leur progression. Chez les hommes, le Neuchâtelois Scott Greinig a réalisé le meilleur temps en 29', perfomance réalisée le dernier jour malgré des conditions humides et glissantes. Chez les femmes, c'est la jeune athlète fribourgeoise du CA Belfaux Audrey Werro qui a été la plus rapide en 35'28''.

Le Défi de La Neuveville a également inspiré certains athlètes particulièrement inventif. Matthias Klotz a intégré cette boucle de 8,4km à un tour du lac de Bienne alors que le neuvevillois Yannick Chédel l’a effectué cinq fois de suite, sans pause, pour un total de 42 kilomètres. C’est Alexandre Nicolet, de Boudry, qui détient le record du nombre de participations avec un total de 21 tentatives.







Retour à la normale



Le pari est donc réussi pour le comité de la Course des Pavés, qui a su se réinventer en raison des conditions sanitaires. Si la situation le permet, la course reprendra cette année sa forme traditionnelle. Elle devrait avoir lieu le 27 novembre. Vous pouvez retrouver tous les résultats du Défi sur le site internet de la Course des Pavés. /comm-oza