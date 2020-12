Jean-Pierre Egger reconnu par ses pairs

C’est le couronnement d’une carrière de coach hors du commun : le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger a été désigné dimanche meilleur entraîneur suisse des septante dernières années, lors de la cérémonie des Swiss Sports Awards.

Cette distinction honore un homme largement reconnu pour ses compétences d’entraîneur, de pédagogue et de formateur. Ancien recordman de Suisse du lancer du poids, Jean-Pierre Egger a conduit vers les sommets Werner Günthör et la Néo-Zélandaise Valérie Adams. Il a su découvrir d’autres horizons avec par exemple le Team Alinghi en voile, le sauteur à ski Simon Amann, le lutteur Matthias Sempach ou encore l’équipe de France de basketball. Ceci n’est qu’un aperçu : Jean-Pierre Egger était aussi responsable de la formation des entraîneurs labellisés Swiss Olympic. Il donnait également des conférences et autres séminaires aux cadres de grandes entreprises.

Agé aujourd’hui de 77 ans, le citoyen de La Neuveville a été désigné par un jury formé de ses pairs, d’anciens coaches et athlètes. Il en tire une fierté qui paraît légitime…