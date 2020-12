Reprise difficile pour Yann Moulinier

Début de saison compliqué pour Yann Moulinier. Le Chaux-de-Fonnier s’est classé 17e de l’épreuve de Coupe d’Europe de bob à deux sur la piste de Winterberg en Allemagne dimanche. Accompagné de son pousseur Vaudois Julien Matthys, l’équipage du Neuchâtelois est resté loin des meilleurs et concède finalement plus d’une seconde de retard sur les lauréats allemands du jour, Hans Peter Hannighofer et Marcel Kornhardt.

Yann Moulinier n’a donc pas réussi à améliorer son résultat obtenu samedi sur le même tracé. Parti avec le dossard numéro 1, le pilote chaux-de-fonnier avait décroché la 16e place aux côtés du Jurassien Quentin Juillard.

Le Bob Team Moulinier peut désormais se tourner vers les épreuves de Coupe d’Europe de Sigulda en Lettonie, dans deux semaines. /gjo