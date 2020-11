Une course internationale à obstacles à Ste-Croix/Les Rasses

Les adeptes du Crossfit et de trail peuvent se réjouir. La destination Sainte-Croix/Les Rasses sera le théâtre de courses à obstacles Spartan le samedi 19 juin 2021. La première épreuve du genre en Suisse avait eu lieu en 2019 à Verbier et avait accueilli plus de 4'500 participants. Là ce sont entre 2'500 et 3'000 coureurs qui sont attendus dans le Nord vaudois le printemps prochain. Cette course internationale propose une série d’obstacles, escalade, mur, filets, barbelés ou encore porté de sac de sable sur deux distances. Un parcours « Sprint » de cinq kilomètres composé de 20 obstacles et l’autre nommé « Super » sur une distance de 10 kilomètres avec 25 obstacles. /comm-jpp